SAD pokrenule uzvratne napade na Iran nakon pada helikoptera „Apač“

Politika pre 1 sat
SAD pokrenule uzvratne napade na Iran nakon pada helikoptera „Apač“

Američka vojska „delovala u samoodbrani“

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je pokrenula nove, uzvratne napade na Iran, nakon što je iranska vojska oborila američki helikopter „Apač“ u blizini Ormuskog moreuza. U saopštenju CENTCOM-a navodi se da je američka vojska „delovala u samoodbrani“ i da su napadi počeli po nalogu američkog predsednika Donalda Trampa. „Misija predstavlja proporcionalni odgovor na neopravdanu iransku agresiju“, navodi se u saopštenju. CENTCOM je prethodno saopštio
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