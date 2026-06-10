SAD pokrenule uzvratne napade na Iran nakon pada helikoptera „Apač“

Američka vojska „delovala u samoodbrani“

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je pokrenula nove, uzvratne napade na Iran, nakon što je iranska vojska oborila američki helikopter „Apač“ u blizini Ormuskog moreuza. U saopštenju CENTCOM-a navodi se da je američka vojska „delovala u samoodbrani“ i da su napadi počeli po nalogu američkog predsednika Donalda Trampa. „Misija predstavlja proporcionalni odgovor na neopravdanu iransku agresiju“, navodi se u saopštenju. CENTCOM je prethodno saopštio