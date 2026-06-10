Tužilaštvo objavilo analizu dokaza o odbacivanju dela krivične prijave protiv Milića

Nakon sprovođenja dokaznih radnji nesporno je utvrđeno da navodi krivične prijave ne stoje apsolutno ni u jednom delu u pogledu osumnjičenog Veselina M.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je objavilo kompletnu analizu dokaza prikupljenih u dosadašnjem toku istrage, a koji su navedeni u rešenju o odbacivanju krivične prijave protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično delo ''pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela'', jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Tužilaštvo takođe