VJT. nema dokaza da je Veselin Milić pomogao ubicama u restoranu „27”

U pogledu krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, nastavlja se preduzimanje dokaznih radnji protiv bivšeg načelnika beogradske policije

Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela u vezi sa ubistvom Aleksandra Nešovića 12. maja ove godine u restoranu „27” na Senjaku. Kako je saopštilo tužilaštvo, odluka je doneta „jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti”.