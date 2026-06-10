VJT. nema dokaza da je Veselin Milić pomogao ubicama u restoranu „27”

Politika pre 1 sat
VJT. nema dokaza da je Veselin Milić pomogao ubicama u restoranu „27”

U pogledu krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, nastavlja se preduzimanje dokaznih radnji protiv bivšeg načelnika beogradske policije

Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela u vezi sa ubistvom Aleksandra Nešovića 12. maja ove godine u restoranu „27” na Senjaku. Kako je saopštilo tužilaštvo, odluka je doneta „jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti”.
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Tužilaštvo objavilo kompletnu analizu dokaza: Objašnjava zašto je odbačena prijava protiv Veselina Milića

Tužilaštvo objavilo kompletnu analizu dokaza: Objašnjava zašto je odbačena prijava protiv Veselina Milića

Radio 021 pre 51 minuta
Tužilaštvo objavilo analizu dokaza o odbacivanju dela krivične prijave protiv Milića

Tužilaštvo objavilo analizu dokaza o odbacivanju dela krivične prijave protiv Milića

RTV pre 2 sata
Tužilaštvo objavilo analizu dokaza o odbacivanju dela krivične prijave protiv Milića

Tužilaštvo objavilo analizu dokaza o odbacivanju dela krivične prijave protiv Milića

Politika pre 6 sati
„Ovakav ishod se mogao očekivati“: SRCE i PSG o kapitulaciji pravosuđa i odbacivanju optužbi protiv Milića

„Ovakav ishod se mogao očekivati“: SRCE i PSG o kapitulaciji pravosuđa i odbacivanju optužbi protiv Milića

Danas pre 7 sati
VJT objavilo kompletnu analizu dokaza: Milić nije bio u restoranu „27“ u vreme izvršenja krivičnog dela

VJT objavilo kompletnu analizu dokaza: Milić nije bio u restoranu „27“ u vreme izvršenja krivičnog dela

Danas pre 7 sati
Borović o slučaju Milić: Očigledno je mnogo ljudi učestvovalo u zataškavanju ovog krivičnog postupka

Borović o slučaju Milić: Očigledno je mnogo ljudi učestvovalo u zataškavanju ovog krivičnog postupka

Danas pre 9 sati
Studenti Pravnog fakulteta u Nišu: Skandalozna odluka VJT Beograd o Veselinu Miliću

Studenti Pravnog fakulteta u Nišu: Skandalozna odluka VJT Beograd o Veselinu Miliću

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoVeselin Milić

Društvo, najnovije vesti »

AMSS: Pogodni uslovi za vožnju, zadržavanja na granici za teretna vozila i do četiri sata

AMSS: Pogodni uslovi za vožnju, zadržavanja na granici za teretna vozila i do četiri sata

N1 Info pre 41 minuta
Posle tropskih temperatura sledi osveženje, moguće i nepogode: Kakvo nas vreme očekuje do kraja sedmice

Posle tropskih temperatura sledi osveženje, moguće i nepogode: Kakvo nas vreme očekuje do kraja sedmice

N1 Info pre 16 minuta
Na današnji dan, 10. jun: Rođena Džudi Garland, NATO prekinuo bombardovanje SR Jugoslavije

Na današnji dan, 10. jun: Rođena Džudi Garland, NATO prekinuo bombardovanje SR Jugoslavije

N1 Info pre 41 minuta
U izraelskim napadima poginulo 11 osoba u Libanu

U izraelskim napadima poginulo 11 osoba u Libanu

Beta pre 46 minuta
Kome posluku porati?

Kome posluku porati?

Danas pre 51 minuta