Milošević (SSP): Vlast u Srbiji nastavlja raspodaju državne imovine

Pravo u centar pre 1 sat  |  Maria Popović
Milošević (SSP): Vlast u Srbiji nastavlja raspodaju državne imovine

Ona je u saopštenju navela da je poduži spisak objekata u vlasništvu Pošte koji će, najverovatnije, biti prodati ljudima bliskim režimu. „S pravom su radnici Pošte besni i zabrinuti.

Sve ono što je decenijama u vlasništvu Pošte, preživelo je i bombardovanje, ali vlast Srpske napredne stranke neće. Ostaće upamćeni kao unutrašnji okupatori, razarači, koji su pokrali, rasprodali, uništili sve što su mogli. Rastočili su ovu zemlju, razvalili naša preduzeća, oteli institucije, uvalili nas u dugove, samo da bi ostali na vlasti što duže“, istakla je Milošević. Upitala je „ko je bacio oko na odmaralište ‘Sava Veljković’ na Divčibarama, kome se dopalo
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