Spremni za SpaceX? Euforija među investitorima zbog velike šanse za zaradu!

Iskusni investitori već su upoznati i spremno čekaju priliku koju će pružiti SpaceX u prvim danima izlaska na berzu. Ipak, neki podaci čak su i njih iznenadili i samim tim im još više podigli uverenje o dobroj prilici koja je na vidiku

Iako se bližimo sezoni godišnjih odmora i visokih temperatura, na tržištu niko ne odmara, a atmosfera je i više nego užarena. Svakodnevne promene zovu investitore da budu oprezni u odlukama koje donose, ali se ipak pojavljuju novosti koje nude veliku šansu za profit. Jedna od tih novosti je i IPO (prvi izlazak na berzu) kompanije Ilona Maska – SpaceX. SpaceX je trenutno privatna svemirska kompanija Ilona Maska koja razvija rakete, svemirske letelice i satelitski