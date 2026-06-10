Dan žalosti u Kraljevu zbog smrti srpskog vojnika u Libanu

Na teritoriji grada Kraljeva danas je Dan žalosti zbog smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića koji je tragično nastradao 4. juna kao pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu.

U vreme Dana žalosti zastave Republike Srbije i Grada Kraljeva na svim javnim ustanovama i institucijama biće spuštene na polovinu jarbola odnosno koplja, objavljeno je na sajtu Grada Kraljeva. Svi kulturni, muzičko-scenski i sportski programi biće prilagođeni Danu žalosti. Komemoracija Milovanu Jovanoviću biće održana danas u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu, a sahrana je u 13 časova na groblju u naselju Kovači. Stariji vodnik Milovan Jovanović poginuo je