Dan žalosti u Kraljevu zbog smrti srpskog vojnika u Libanu

Radio 021 pre 2 sata  |  Tanjug
Dan žalosti u Kraljevu zbog smrti srpskog vojnika u Libanu

Na teritoriji grada Kraljeva danas je Dan žalosti zbog smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića koji je tragično nastradao 4. juna kao pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu.

U vreme Dana žalosti zastave Republike Srbije i Grada Kraljeva na svim javnim ustanovama i institucijama biće spuštene na polovinu jarbola odnosno koplja, objavljeno je na sajtu Grada Kraljeva. Svi kulturni, muzičko-scenski i sportski programi biće prilagođeni Danu žalosti. Komemoracija Milovanu Jovanoviću biće održana danas u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu, a sahrana je u 13 časova na groblju u naselju Kovači. Stariji vodnik Milovan Jovanović poginuo je
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Sahrana višeg vodnika Jovanovića, u Kraljevu Dan žalosti

Sahrana višeg vodnika Jovanovića, u Kraljevu Dan žalosti

N1 Info pre 13 minuta
Sahrana podoficira Milovana Jovanovića danas u Kraljevu, u gradu proglašen Dan žalosti

Sahrana podoficira Milovana Jovanovića danas u Kraljevu, u gradu proglašen Dan žalosti

Insajder pre 3 minuta
Sahrana vodnika Milovana Jovanovića

Sahrana vodnika Milovana Jovanovića

Danas pre 19 minuta
Dan žalosti zbog smrti srpskog vojnika u Libanu: Kraljevo se oprašta od Milovana Jovanovića

Dan žalosti zbog smrti srpskog vojnika u Libanu: Kraljevo se oprašta od Milovana Jovanovića

Telegraf pre 23 minuta
Kraljevo odaje poštu srpskom mirovnjaku poginulom u Libanu, proglašen Dan žalosti

Kraljevo odaje poštu srpskom mirovnjaku poginulom u Libanu, proglašen Dan žalosti

RTS pre 48 minuta
U Kraljevu Dan žalosti zbog smrti srpskog vojnika u Libanu

U Kraljevu Dan žalosti zbog smrti srpskog vojnika u Libanu

RTV pre 5 sati
Kraljevo: Sutra Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Kraljevo: Sutra Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Danas pre 14 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LibanKraljevo

Društvo, najnovije vesti »

Sahrana višeg vodnika Jovanovića, u Kraljevu Dan žalosti

Sahrana višeg vodnika Jovanovića, u Kraljevu Dan žalosti

N1 Info pre 13 minuta
Sahrana podoficira Milovana Jovanovića danas u Kraljevu, u gradu proglašen Dan žalosti

Sahrana podoficira Milovana Jovanovića danas u Kraljevu, u gradu proglašen Dan žalosti

Insajder pre 3 minuta
Kvarovi na vodovodnoj mreži u Vranju: Više ulica privremeno bez vode

Kvarovi na vodovodnoj mreži u Vranju: Više ulica privremeno bez vode

OK radio pre 18 minuta
Čudo od milion evra

Čudo od milion evra

Peščanik pre 23 minuta
(Foto) Nevreme stiže u Srbiju: Na snazi narandžasti meteoalarm za više delova zemlje

(Foto) Nevreme stiže u Srbiju: Na snazi narandžasti meteoalarm za više delova zemlje

Newsmax Balkans pre 24 minuta