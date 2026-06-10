Kako je Gaudijeva ‘nemoguća’ vizija postala najviša crkva na svetu

Sto godina posle njegove smrti, centralni vrh crkve - toranj Isusa Hrista - završen je, i visok je 172,5 metara.

AFP via Getty Images Gaudi je crpeo nadahnuće iz istorijskih saznanja i izmenio savremenu arhitekturu U junu 1926. godine, starijeg čoveka u iznošenoj odeći udario je tramvaj dok je prelazio ulicu na putu ka crkvi. Nekoliko dana kasnije preminuo je u bolnici za siromašne. Taj čovek bio je Antoni Gaudi, koji će kasnije postati poznat kao „Božji arhitekta". Gaudi je budućim generacijama ostavio monumentalni zadatak. Preminuo je usred izgradnje Sagrade familije,