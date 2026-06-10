Kako je Gaudijeva 'nemoguća' vizija postala najviša crkva na svetu

Radio 021 pre 59 minuta  |  BBC News na srpskom
Kako je Gaudijeva 'nemoguća' vizija postala najviša crkva na svetu

Sto godina posle njegove smrti, centralni vrh crkve - toranj Isusa Hrista - završen je, i visok je 172,5 metara.

AFP via Getty Images Gaudi je crpeo nadahnuće iz istorijskih saznanja i izmenio savremenu arhitekturu U junu 1926. godine, starijeg čoveka u iznošenoj odeći udario je tramvaj dok je prelazio ulicu na putu ka crkvi. Nekoliko dana kasnije preminuo je u bolnici za siromašne. Taj čovek bio je Antoni Gaudi, koji će kasnije postati poznat kao „Božji arhitekta". Gaudi je budućim generacijama ostavio monumentalni zadatak. Preminuo je usred izgradnje Sagrade familije,
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Kako je Gaudijeva 'nemoguća' vizija postala najviša crkva na svetu

Kako je Gaudijeva 'nemoguća' vizija postala najviša crkva na svetu

BBC News pre 1 sat
Kako je Gaudijeva ‘nemoguća’ vizija postala najviša crkva na svetu

Kako je Gaudijeva ‘nemoguća’ vizija postala najviša crkva na svetu

Danas pre 59 minuta
Kako je Gaudijeva ‘nemoguća’ vizija postala najviša crkva na svetu

Kako je Gaudijeva ‘nemoguća’ vizija postala najviša crkva na svetu

Danas pre 59 minuta
Kako je Gaudijeva ‘nemoguća’ vizija postala najviša crkva na svetu

Kako je Gaudijeva ‘nemoguća’ vizija postala najviša crkva na svetu

Južne vesti pre 53 minuta
Kako je Gaudijeva 'nemoguća' vizija postala najviša crkva na svetu

Kako je Gaudijeva 'nemoguća' vizija postala najviša crkva na svetu

NIN pre 53 minuta
100 godina otkad je svet napustio Antoni Gaudi

100 godina otkad je svet napustio Antoni Gaudi

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

AFP

Kultura, najnovije vesti »

Kusturica počeo snimanje novog filma: Evo šta sve znamo o porodičnoj drami "Čuružanka"

Kusturica počeo snimanje novog filma: Evo šta sve znamo o porodičnoj drami "Čuružanka"

Blic pre 29 minuta
Projekcijom Oskarom nagrađenog filma i tribinom u Galeriji “Nadežda Petrović“ završava se Turneja Slobodne zone u Čačku…

Projekcijom Oskarom nagrađenog filma i tribinom u Galeriji “Nadežda Petrović“ završava se Turneja Slobodne zone u Čačku

Morava info pre 14 minuta
Arsenal fest je pred vratima: Danas počela i pretprodaja "Cashless" kartica

Arsenal fest je pred vratima: Danas počela i pretprodaja "Cashless" kartica

Euronews pre 9 minuta
Zvezda "X-mena" otkrila da ima rak dojke: Glumac poručio "Prvo sam želeo da ćutim, bilo me je sramota"

Zvezda "X-mena" otkrila da ima rak dojke: Glumac poručio "Prvo sam želeo da ćutim, bilo me je sramota"

Kurir pre 13 minuta
Slavni glumac ima rak dojke: Supruga mu otkrila kvržicu FOTO/VIDEO

Slavni glumac ima rak dojke: Supruga mu otkrila kvržicu FOTO/VIDEO

B92 pre 9 minuta