Na današnji dan: Prvi put upotrebljen S.O.S, "rođen" Paja Patak, umro Rej Čarls

Pregled značajnih dešavanja u Srbiji i svetu na današnji dan, 10. jun.

1190 - Rimsko-nemački car Fridrih I Barbarosa utopio se u reci Salef u Maloj Aziji na povratku iz Trećeg krstaškog rata. 1610 - Prvi holandski doseljenici iskrcali su se na ostrvo Menhetn, sada centralni deo Njujorka. Holanđani su 1626. za nekoliko bala tkanine i jeftinu bižuteriju otkupili od Indijanaca ostrvo i na njegovom južnom delu podigli naselje Novi Amsterdam. 1719 - Rimsko-nemački car Karlo VI proterao je Špance sa Sicilije. 1793 - U Parizu je otvoren prvi