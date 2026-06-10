Ni 16. jun nije konačan rok: Konačan dogovor oko NIS-a moguć tek krajem godine

Ekonomista Goran Radosavljević kaže da 16. jun nije krajnji datum za rešavanje situacije oko Naftne industrije Srbije i da bi ceo proces mogao da bude gotov tek krajem ove godine.

Priča oko prodaje ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije traje već 17 meseci, podseća N1. Američki OFAC uveo je, pa skinuo sankcije NIS-u. Pregovori sa MOL-om o kupovini ruskog udela takođe traju mesecima, a sada je OFAC dao još 10 dana da se okončaju pregovori. Do 16. juna traje i operativna licenca za rad NIS-a. "Situacija je neobična. Ja vidim da tu očigledno pomeranje postoji, ali bojim se da 16. nije taj finalni datum, da će se to još pomeriti. Ovo je proces