Američki "apač" oboren "šahedom"; kako je to iranski šef diplomatije objasnio

RTS pre 14 minuta
Američki "apač" oboren "šahedom"; kako je to iranski šef diplomatije objasnio

Iranske snage dronom su oborile američki jurišni helikopter "apač" iznad Orumuskog moreuza. Dok Donald Tramp preti da će američka vojska uzvratiti, šef iranske diplomatije ističe da je taj strateški plovni put hiljade milja daleko od SAD. Vrh IDF-a kaže da je pre Trampovog zahteva za obustavom napada planiran "težak i dubok" udarac Iranu.

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je da je Iran oborio američki helikopter tipa "apač“ dok je patrolirao iznad Ormuskog moreuza dodavši da će vojska odgovoriti. Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su dva člana posade bezbedno i da su spasena. Kako navode američki mediji, "apač" je pogođen je iranskim dronom, tipa "šahed“. Prethodno je Tramp izjavio da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da
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