Centralna komanda američkih snaga potvrdila početak dodatnih vojnih napada na Iran; aktivirana PVO, čuju se eksplozije

RTS pre 24 sata
Centralna komanda američkih snaga potvrdila početak dodatnih vojnih napada na Iran; aktivirana PVO, čuju se eksplozije

Američka vojska pokrenula je, drugo veče zaredom, napade na Iran, saopštila je Centralna komanda američkih snaga (CENTCOM). Mediji prenose da se u raznim delovima Irana čuju eksplotije i protivvazdušna odbrana. Teheran poručuje da će preispitati diplomatski proces sa Vašingtonom. Donald Tramp kaže da je Iran propustio priliku za "povoljan dogovor i da sada mora da plati cenu".

00:02 Centralna komanda američkih snaga potvrdila početak dodatnih vojnih napad na Iran Centralna komanda američkih snaga (CENTCOM) saopštila je da je američka vojska pokrenula, drugo veče zaredom, napade na Iran. "Američka vojska počela je danas u 17.15 časova po istočnom vremenu da izvodi dodatne napade na više meta u Iranu u svrhu samoodbrane i po nalogu vrhovnog komandanta", navodi se u X objavi CENTCOM-a. U objavi se navodi da su američki udari "odgovor na
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