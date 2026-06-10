Hapšenje u Nišu zbog pokušaja ubistva

Policija je uhapsila S. N. iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju,

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. N. (2007) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, navodi se u saopštenju. Kako se dodaje, on se sumnjiči da je juče u popodnevnim satima, na području grada Niša, zadao ubod nožem devetnaestogodišnjem muškarcu. Povređeni muškarac je sa teškim telesnim povredama opasnim po život zbrinut u