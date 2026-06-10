Tramp i Iran razmenili nove pretnje nakon razmene udara; IAEA: Iran mora da prijavi zalihe obogaćenog uranijuma

RTS pre 10 minuta
Tramp i Iran razmenili nove pretnje nakon razmene udara; IAEA: Iran mora da prijavi zalihe obogaćenog uranijuma

Krhko primirje između Irana i SAD narušeno je nakon obaranja američkog jurišnog helikoptera "apač" iznad Ormuskog moreuza. Dve strane razmenile seriju udara na više ciljeva. Iz Teherana ističu da će preispitati diplomatski proces sa Vašingtonom. Donald Tramp poručuje da je Iran propustio priliku za "povoljan dogovor i da sada mora da plati cenu". Odbor guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) usvojio je rezoluciju kojom se od Irana zahteva da prijavi koliko poseduje zaliha obogaćenog

21:14 Tramp: Više od 200 komercijalnih brodova prošlo kroz Ormuz kao deo "tajne misije" Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da je više od 200 komercijalnih brodova prošlo bezbedno kroz Ormuski moreuz kao deo američke "tajne misije", ponavljajući da taj ključni plovni put kontrolišu Sjedinjene Američke Države, a ne Iran. "Prošlog meseca sam naložio našoj velikoj američkoj vojsci da izvrši tajnu misiju podrške naftnim tankerima i drugim komercijalnim brodovima
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