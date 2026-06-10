Tramp: Iran propustio priliku, sad mora da plati cenu; Pezeškijan: Pregovorima prevazići trenutno stanje

RTS pre 2 minuta
Tramp: Iran propustio priliku, sad mora da plati cenu; Pezeškijan: Pregovorima prevazići trenutno stanje

Krhko primirje između Irana i SAD narušeno je nakon obaranja američkog jurišnog helikoptera "apač" iznad Orumuskog moreuza. Dve strane razmenile seriju udara na više ciljeva. Iz Teherana ističu da će preispitati diplomatski proces sa Vašingtonom. Donald Tramp poručuje da je Iran propustio priliku za "povoljan dogovor i da sada mora da plati cenu".

Zapadne zemlje su osudile zlonamerne aktivnosti Irana i povezane napade u svetu Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Australija i više evropskih zemalja osudile su "zlonamerne aktivnosti" Irana u Evropi, Severnoj Americi i Australiji, uključujući napade i zastrašivanje disidenata, novinara i jevrejskih i izraelskih zajednica, navodi se u zajedničkom saopštenju objavljenom danas. U saopštenju se navodi da su zemlje ujedinjene u nameri da "zaštite svoje
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