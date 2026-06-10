Manufaktura: Kad prsti progledaju, RTV1 u 15.20

NOVI SAD - Umetnica Svetlana Milić istražuje neiscrpne mogućnosti gline, materijala za koji kaže da je najsličniji čoveku i njegovoj duši. U njenom ateljeu nastaju forme koje nisu samo umetnička dela, već i tragovi unutrašnjih stanja, promišljanja i emocija.

Za Svetlanu je stvaranje mnogo više od zanata i umetnosti – to je način komunikacije sa sobom i svetom. Kroz različite tehnike i pristupe radu, ona oblikuje glinu, ali istovremeno oblikuje i sopstvena iskustva, pretvarajući ih u jedinstvene skulpture. U novoj epizodi Manufakture zavirićemo u njen stvaralački proces i otkriti zašto je povratak rukama često i povratak sebi. Autorke emisije: Sanja Homa i Jelena Bugarski