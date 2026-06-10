Odloženo pripremno ročište u slučaju Sotirovski u Višem sudu u Nišu

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Odloženo pripremno ročište u slučaju Sotirovski u Višem sudu u Nišu

NIŠ - U Višem sudu u Nišu danas je odloženo pripremno ročište koje je trebalo da se održi pred početak suđenja bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski, optuženoj za zloupotrebu službenog položaja.

"Neposredno pred početak pripremnog ročišta, branilac okrivljene je podneo sudu predlog predsedniku veća sudiji Saši Dujakoviću za podnošenje inicijative za prenošenje mesne nadležnosti, kao i zahtev za izuzeće predsednika i svih sudija Višeg suda u Nišu, kao i predsednika i svih sudija Apelacionog suda u Nišu, od postupanja u predmetu Višeg suda u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije", saopšteno je iz Višeg suda u Nišu. Kako se navodi, imajući u vidu
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Odloženo pripremno ročište u slučaju Sotirovski u Višem sudu u Nišu

Odloženo pripremno ročište u slučaju Sotirovski u Višem sudu u Nišu

B92 pre 37 minuta
Viši sud u Nišu saopštio da je odloženo pripremno ročište u slučaju Sotirovski - novinarima se niko nije obratio

Viši sud u Nišu saopštio da je odloženo pripremno ročište u slučaju Sotirovski - novinarima se niko nije obratio

N1 Info pre 1 sat
Odloženo pripremno ročište Dragani Sotirovski, odbrana traži da predmet preuzme drugi sud

Odloženo pripremno ročište Dragani Sotirovski, odbrana traži da predmet preuzme drugi sud

Gradski portal 018 pre 42 minuta
Odloženo pripremno ročište u slučaju Dragane Sotirovski u Višem sudu u Nišu

Odloženo pripremno ročište u slučaju Dragane Sotirovski u Višem sudu u Nišu

NIN pre 1 sat
Bivšoj gradonačelnici Niša počelo suđenje za korupciju

Bivšoj gradonačelnici Niša počelo suđenje za korupciju

Medijska kutija pre 1 sat
Odloženo pripremno ročište, Sotirovski traži izuzeće svih sudija i promenu mesta suđenja

Odloženo pripremno ročište, Sotirovski traži izuzeće svih sudija i promenu mesta suđenja

Nova pre 1 sat
Viši sud u Nišu: Odloženo pripremno ročište u sudskom sporu protiv Dragane Sotirovski

Viši sud u Nišu: Odloženo pripremno ročište u sudskom sporu protiv Dragane Sotirovski

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišTužilaštvokorupcijazloupotreba službenog položaja

Hronika, najnovije vesti »

Presuda roditeljima dečaka koji je počinio masovno ubistvo u "Ribnikaru" 18. juna

Presuda roditeljima dečaka koji je počinio masovno ubistvo u "Ribnikaru" 18. juna

Insajder pre 6 minuta
Presuda Kecmanovićima 18. juna, tužilac zatražio maksimalnu kaznu

Presuda Kecmanovićima 18. juna, tužilac zatražio maksimalnu kaznu

RTV pre 2 minuta
Otkriven gnusni potez dečaka ubice noć uoči masakra: Veštačenje mobilnog telefona i računara otkrilo jezive detalje: sve…

Otkriven gnusni potez dečaka ubice noć uoči masakra: Veštačenje mobilnog telefona i računara otkrilo jezive detalje: sve rečeno na suđenju Kecmanovićima!

Blic pre 37 minuta
Sud otvorio suđenje Kecmanovićima za javnost. Sudija odluku saopštio na ročištu: "Iznošenje završnih reči javno"

Sud otvorio suđenje Kecmanovićima za javnost. Sudija odluku saopštio na ročištu: "Iznošenje završnih reči javno"

Blic pre 2 minuta
Održana završna reč na suđenju Kecmanovića, presuda 18. juna

Održana završna reč na suđenju Kecmanovića, presuda 18. juna

NIN pre 2 minuta