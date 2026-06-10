Odloženo pripremno ročište u slučaju Sotirovski u Višem sudu u Nišu

NIŠ - U Višem sudu u Nišu danas je odloženo pripremno ročište koje je trebalo da se održi pred početak suđenja bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski, optuženoj za zloupotrebu službenog položaja.

"Neposredno pred početak pripremnog ročišta, branilac okrivljene je podneo sudu predlog predsedniku veća sudiji Saši Dujakoviću za podnošenje inicijative za prenošenje mesne nadležnosti, kao i zahtev za izuzeće predsednika i svih sudija Višeg suda u Nišu, kao i predsednika i svih sudija Apelacionog suda u Nišu, od postupanja u predmetu Višeg suda u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije", saopšteno je iz Višeg suda u Nišu. Kako se navodi, imajući u vidu