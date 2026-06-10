Slučaj "Generalštab": Sekretarka u Ministarstvu kulture iznela svoju odbranu, Vasić razjasnio da nije priznao izvršenje krivičnog dela

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
Slučaj "Generalštab": Sekretarka u Ministarstvu kulture iznela svoju odbranu, Vasić razjasnio da nije priznao izvršenje…

BEOGRAD - U Višem sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje optuženima u slučaju "Generalštab", ministru kulture Nikoli Selakoviću, sekretarki Ministarstva kulture Slavici Jelači, v.d. direktoru Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goranu Vasiću i v.d. direktoru Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandru Ivanoviću.

Advokat Aleksandra Rakić, jedna od branilaca optuženih u predmetu "Generalštab'', izjavila je danas da ne postoji krivična odgovornost u ovom slučaju i da četvoro optuženih nisu zloupotrebili službeni položaj niti su falsifikovali dokumenta što im se, kako je navela, u optužnom aktu stavlja na teret. ''Niti je neko iskoristio svoj službeni položaj, prekoračio granice ovlašćenja, niti je pribavljena protivpravna imovinska korist bilo kome niti za bilo koga, kao što
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