Tramp: Danas ćemo napasti Iran veoma snažno; Pezeškijan: Trampove pretnje su znak očaja

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Tramp: Danas ćemo napasti Iran veoma snažno; Pezeškijan: Trampove pretnje su znak očaja

VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je da će SAD danas "napasti Iran veoma snažno", navodeći da su američke snage već izvele udare i da će nastaviti sa napadima.

Na pitanje novinara u Ovalnom kabinetu da li to znači nastavak bombardovanja, Tramp je potvrdio mogućnost daljih napada. "Pa, napašćemo ih, napašćemo ih veoma snažno", rekao je Tramp, preneo je Skaj njuz. On je rekao da je ta odluka zasnovana na incidentu u kojem je Iran navodno korišćenjem drona oborio američki helikopter "Apač" kod obale Omana. Pezeškijan: Trampove pretnje da će SAD napasti iransku infrastrukturu su znak očaja Iranski predsednik Masud Pezeškijan
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