Tužilaštvo objavilo analizu dokaza o odbacivanju dela krivične prijave protiv Milića

BEOGRAD - Više javno tužilaštvo u Beogradu je objavilo kompletnu analizu dokaza prikupljenih u dosadašnjem toku istrage, a koji su navedeni u rešenju o odbacivanju krivične prijave protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično delo ''pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela'', jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Tužilaštvo takođe najoštrije negoduje zbog neodgovornih i tendencioznih komentara koji su se pojavili u javnosti u vezi sa ovom odlukom, iz kojih proizilazi da komentatori sporadično ili uopšte ne čitaju prethodna saopštenja tužilaštva, te paušalno komentarišu zakonito i odgovorno postupanje tužilaštva, navedeno je u saopštenju tog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Podsećaju i na postojanje pretpostavke nevinosti osumnjičenih lica, a posebno da tužilaštvo nije