Veoma toplo, sparno uz naoblačenje

Danas nakon tropskih temperatura, sledi osveženje, padavine i moguće nepogode.

Vazdušni pritisak će tokom dana postepeno opadati, što je uvod u dolazak hladnog fronta iz srednje Evrope. Front će tokom noći između srede i četvrtka doneti osetno osveženje, više oblaka, kišu i lokalne nepogode. Sreda će biti promenljivo oblačna, sparna i veoma topla. Tokom dana očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, a na planinama jugozapadne Srbije postoji uslov i za pojavu grada. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34.