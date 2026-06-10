SAD napao Iran, krenuli uzvratni udari na tri američke baze

WASHINGTON - Američka vojska priopćila je u utorak navečer da je tijekom posljednjih 20 minuta započela sa "samoobrambenim napadima" na Iran. Ranije je Donald Trump najavio je da će SAD odgovoriti nakon što je utvrđeno da je iranska vojska odgovorna za rušenje američkog helikoptera Apache iznad Hormuškog tjesnaca.

Napadi su počeli u utorak u 17 sati po istočnom vremenu, odnosno 23 sata po srednjoeuropskom. U izjavi američkog Središnjeg zapovjedništva navodi se da su udari izvedeni po Trumpovom nalogu, "kao odgovor na rušenje helikoptera Apache američke vojske". "Misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju", dodaje se u izjavi. Trump: Odgovor treba biti vrlo moćan U kratkom razgovoru za ABC News, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump