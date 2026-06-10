Analiza: Mercov predlog o proširenju EU otvara ključna pitanja

Nemački kancelar Fridrih Merc, svojim predlogom o proširenju EU daje novi podsticaj raspravi, ali planirani koraci za integraciju Ukrajine, Moldavije i Zapadnog Balkana pokreću suštinska pitanja u vezi sa sprovođenjem i jednakim tretmanom zemalja kandidata, ocenile su analitičarke Marina Vulović i Valeska Eš.

U analizi objavljenoj na sajtu Nemačkog instituta za međunarodnu politiku i bezbednost (SWP) navodi se da je Mercov predlog liderima EU pridruženo članstvo za Ukrajinu i postepena integracija zemalja Zapadnog Balkana, a potencijalno i Moldavije, a cilj je da se na uverljiv način ojača perspektiva punopravnog članstva i da se proces proširenja učini dinamičnijim. Konkretno, predlog podrazumeva integraciju Ukrajine kao pridružene članice bez prava glasa u Savetu,