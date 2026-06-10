Žene u IKT industriji u Srbiji zarađuju znatno manje od muškaraca

Serbian News Media pre 1 sat
Žene u IKT industriji u Srbiji zarađuju znatno manje od muškaraca

Žene u Srbiji u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) zarađuju 16 odsto manje od muškaraca, a čine ispod 10 odsto rukovodećeg kadra, zaključeno je na seminaru „Kod uspeha: žene koje pokreću digitalnu Srbiju“.

Srbija, kako je navedeno, po procentu žena u IKT sektoru nadmašuje evropski prosek, ali se ta prednost gubi kako se penju ka direktorskim pozicijama. Direktor Srpske IT Asocijacije Marko Vučetić rekao je da to udruženje okuplja 45 vodećih IT kompanija koje generišu čak 1,4 milijarde evra prihoda. „Unutar naše asocijacije žene čine 35 odsto ukupno zaposlenih, što je dobar rezultat, ali naš dugoročni fokus je da taj procenat kontinuirano raste na nivou cele
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