Sjajan start Srbije u Ligi nacija, za tri boda protiv Argentine

Sport klub pre 24 sata  |  Autor: Aleksandar Petrović
Sjajan start Srbije u Ligi nacija, za tri boda protiv Argentine

Srbija započela nastup u Ligi nacija 2026. godine pobedom protiv selekcije Argentine u Braziliji - 3:1 (25:23, 25:20, 25:27, 26:24).

Srbija će na startu ovogodišnje Lige nacija ostvarila veliku pobedu protiv Argentine, u duelu u kojem je sve mogla da završi i posle tri seta, ali je tada propustila dve meč lopte. Nije Srbija tada posustala, mladi momci pod komandom Georgea Krecua izdržala je ogroman pritisak u četvrtom setu i zaključno sa blokom Marinovića stigla je do sva tri boda, iskoristivši četvrtu meč loptu… Mnoštvo preokreta viđeno je u prvom setu, u kojem je Srbija povela sa 11:8, ali je
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