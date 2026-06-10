POLUVREME - Kalatesov i Karlikov šoutajm, pa skakačka dominacija Partizana!

Košarkaši Partizana na dobrom su putu da produže finalnu seriju plej-ofa AdmiralBet ABA lige posle dva poraza u Dubaiju.

Crno-beli večeras pred 11.774 svojih navijača u ''Beogradskoj areni'' vode protiv Dubaija sa 47:34, ali biće još borbe u nastavku meča. Posle ravnopravnog početka i mučenja u napadu na obe strane, Partizan se razigrao ulaskom u igru Nika Kalatesa koji je bukvalno ubacio ''u viši stepen prenosa'', delio je asistencije kao na tacni i Partizan je od 10:10 došao do 23:10 na kraju prvog kvartala. Osim Kalatesa, veoma raspoložen bio je i Vašington, odbrana je