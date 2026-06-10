(VIDEO) Kad Nik i Karlik ovako ''plešu'', Partizan opet liči na šampionski tim!

Sportske.net pre 45 minuta  |  Sportske.net
(VIDEO) Kad Nik i Karlik ovako ''plešu'', Partizan opet liči na šampionski tim!

Košarkaši Partizana trijumfovali su večeras u ''Beogradskoj areni'' nad ekipom Dubaija u trećoj utakmici finalne serije plej-ofa AdmiralBet ABA lige.

Crno-beli su ovaj meč pred 11.774 svojih navijača dobili rezultatom 84:70 i tako smanjili prednost rivala na 2:1 u pobedama. Četvrta utakmica igraće se za dva dana na istoim mestu, a eventualna majstorica 16. juna u Dubaiju. Veoma važan, a ispostaviće se možda i ključan period za dalji tok meča, bilo je završnih tri-četiri minuta prve četvrtine, kada je Partizan napravio seriju 13:0, za vođstvo 23:10 na kraju prvog kvartala. Ulazak Nika Kalatesa na teren doprineo
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