(VIDEO) Kad Nik i Karlik ovako ''plešu'', Partizan opet liči na šampionski tim!

Košarkaši Partizana trijumfovali su večeras u ''Beogradskoj areni'' nad ekipom Dubaija u trećoj utakmici finalne serije plej-ofa AdmiralBet ABA lige.

Crno-beli su ovaj meč pred 11.774 svojih navijača dobili rezultatom 84:70 i tako smanjili prednost rivala na 2:1 u pobedama. Četvrta utakmica igraće se za dva dana na istoim mestu, a eventualna majstorica 16. juna u Dubaiju. Veoma važan, a ispostaviće se možda i ključan period za dalji tok meča, bilo je završnih tri-četiri minuta prve četvrtine, kada je Partizan napravio seriju 13:0, za vođstvo 23:10 na kraju prvog kvartala. Ulazak Nika Kalatesa na teren doprineo