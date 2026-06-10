Uhapšene četiri osobe zbog sumnje da su u štampariji u Beogradu izradili 120 lažnih diploma

Sputnik pre 3 sata
Uhapšene četiri osobe zbog sumnje da su u štampariji u Beogradu izradili 120 lažnih diploma

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), UKP, SBPOK, Odeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i falsifikovanje isprave u produženom trajanju.

Osumnjičeni su, od oktobra 2025. godine do danas, u ilegalnoj štampariji na teritoriji Beograda izradili više od 120 lažnih, falsifikovanih dokumenata svedočanstva, diploma raznih srednjih, viših i visokih školskih ustanova, uverenja o položenim ispitima, master diplome, a sve u nameri da ih naručioci upotrebe u pravnom saobraćaju kao prave i stečene zakonitim putem. Kako je navedeno u današnjem saopštenju MUP-a, uhapšeni su organizator organizovane kriminalne
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