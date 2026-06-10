Vučić o NIS-u: Američkom strpljenju dolazi kraj

Sputnik pre 1 sat
Vučić o NIS-u: Američkom strpljenju dolazi kraj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga brinu pregovori oko Naftne industrije Srbije.

„Razgovaramo sa sve tri strane – Rusima, Amerikancima i Mađarima“, rekao je Vučić o pregovorima u vezi sa prodajom Naftne industrije Srbije i dodao da ga pregovori brinu. „Moraće da bude rešenja. Američkom strpljenju dolazi kraj“, rekao je Vučić za Radio Beograd. Naftna industrija Srbije podnela je danas zahtev za dobijanje nove posebne licence Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (OFAK) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država kako bi se
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