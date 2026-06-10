Američke berze u plusu zbog pada cena nafte i mogućeg sporazuma SAD i Irana

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Američke berze u plusu zbog pada cena nafte i mogućeg sporazuma SAD i Irana

Na otvaranju američkih berzi u utorak akcije su bile u plusu, pre svega zbog pada cena nafte i većeg optimizma da bi sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao uskoro biti postignut.

Pored toga, akcije proizvođača čipova zadržale su uzlaznu liniju nakon prošlonedeljnog pada, preneo je CNBC Berzanski indeks S&P 500 porastao je za 0,22 odsto, Nasdaq Composite bio je gotovo nepromenjen, dok je Dow Jones ojačao za 231 poen, odnosno 0,46 procenata. Cena američke sirove nafte WTI pala je za gotovo četiri odsto, na manje od 90 dolara po barelu, nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da bi sporazum Vašingtona i Teherana mogao biti
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