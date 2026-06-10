Bugarska napravila veliki zaokret: "Sofija neće više da isporučuje oružje Ukrajini"

Bugarski ministar odbrane Dimitar Stojanov izjavio je da ta zemlja neće više da šalje oružje Ukrajini.

Stojanov je na konferenciji za novinare rekao da " rat u Ukrajini neće da bude rešen na bojnom polju", kao i da je u pitanju sukob sa statičnim linijama fronta, prenosi Sofia glob. "Vidimo pozicioni rat i bez obzira na to koliko se naoružanja akumulira, jedino što se postiže je gubitak ljudskih života", kazao je ministar. Dodao je da je vreme da strane u sukobu sednu za pregovarački sto, i da postignu "pravedan mir", kao i da je uloga Evropske unije u tom procesu