Bugarska napravila veliki zaokret: "Sofija neće više da isporučuje oružje Ukrajini"

Telegraf pre 13 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Bugarska napravila veliki zaokret: "Sofija neće više da isporučuje oružje Ukrajini"

Bugarski ministar odbrane Dimitar Stojanov izjavio je da ta zemlja neće više da šalje oružje Ukrajini.

Stojanov je na konferenciji za novinare rekao da " rat u Ukrajini neće da bude rešen na bojnom polju", kao i da je u pitanju sukob sa statičnim linijama fronta, prenosi Sofia glob. "Vidimo pozicioni rat i bez obzira na to koliko se naoružanja akumulira, jedino što se postiže je gubitak ljudskih života", kazao je ministar. Dodao je da je vreme da strane u sukobu sednu za pregovarački sto, i da postignu "pravedan mir", kao i da je uloga Evropske unije u tom procesu
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Suncobran i ležaljka za manje od 1 evra na jednoj od najjeftinijih plaža u Bugarskoj

Suncobran i ležaljka za manje od 1 evra na jednoj od najjeftinijih plaža u Bugarskoj

Blic pre 43 minuta
EU razmatra nove uslove proširenja: Moguće privremeno ograničenje glasačkih prava

EU razmatra nove uslove proširenja: Moguće privremeno ograničenje glasačkih prava

Danas pre 1 sat
Zašto Ruska pravoslavna crkva ohrabruje ljude da volontiraju u okupiranim delovima Ukrajine?

Zašto Ruska pravoslavna crkva ohrabruje ljude da volontiraju u okupiranim delovima Ukrajine?

Danas pre 1 sat
"Diplomatija nije dala rezultate" Poljska i Ukrajina na ivici, Tusk jasan: "Sukob je u interesu Moskve"

"Diplomatija nije dala rezultate" Poljska i Ukrajina na ivici, Tusk jasan: "Sukob je u interesu Moskve"

Blic pre 1 sat
More o kom Srbi često razmišljaju! Široke plaže, cene niže nego u Grčkoj: Kolima se stiže za manje od 9 sati

More o kom Srbi često razmišljaju! Široke plaže, cene niže nego u Grčkoj: Kolima se stiže za manje od 9 sati

Blic pre 1 sat
Verbalno, psihičko i digitalno nasilje

Verbalno, psihičko i digitalno nasilje

Radar pre 1 sat
Zelenski o pismu Putinu: "Dobio sam rezultat koji mi je bio potreban, ali ne mogu da..."

Zelenski o pismu Putinu: "Dobio sam rezultat koji mi je bio potreban, ali ne mogu da..."

Telegraf pre 1 sat

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaBugarskaSofijaOruzjeRat u Ukrajini

Najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,3777 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3777 dinara

RTV pre 8 minuta
Koenigsegg od 10 miliona evra koji su ‘vozaču Formule 1 ukrali ruski plaćenici‘ ide na aukciju

Koenigsegg od 10 miliona evra koji su ‘vozaču Formule 1 ukrali ruski plaćenici‘ ide na aukciju

Auto blog pre 38 minuta
"Za regionalni i svetski mir" Si Đinping i Kim Džong Un postigli "važne konsenzuse"

"Za regionalni i svetski mir" Si Đinping i Kim Džong Un postigli "važne konsenzuse"

Blic pre 48 minuta
Suncobran i ležaljka za manje od 1 evra na jednoj od najjeftinijih plaža u Bugarskoj

Suncobran i ležaljka za manje od 1 evra na jednoj od najjeftinijih plaža u Bugarskoj

Blic pre 43 minuta
Odjekuju eksplozije širom Irana! Tramp: "Veoma snažan i moćan odgovor SAD"!

Odjekuju eksplozije širom Irana! Tramp: "Veoma snažan i moćan odgovor SAD"!

Kurir pre 48 minuta