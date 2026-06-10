Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Panatinaikos - Olimpijakos u finalu prvenstva Grčke

Košarkaši Panatinaikosa i Olimpijakosa nastavljaju finalnu seriju koja će dati odgovor na pitanje ko će biti prvak Grčke.

Posle prva tri duela, Olimpijakos vodi 2:1, a celu seriju prate brojne kontroverze i prozivke dva tima. Tako, Panatinaikos se najviše žalio na razliku u broju slobodnih bacanja. - U Evropi sam učestvovao u 44 ili 45 finala kao trener i nikada nisam video toliku razliku u broju slobodnih bacanja. To je veoma čudno, nešto istorijsko. Ne možemo to da koristimo kao izgovor. Znamo šta se dešava – rekao je trener Panatinaikosa Ergin Ataman. Četvrti meč se igra u