Hladni front i olujno nevreme juri prema Srbiji, temperatura pada za 15 stepeni: Evo ko će biti prvi na udaru

Telegraf pre 31 minuta  |  Telegraf.rs
Hladni front i olujno nevreme juri prema Srbiji, temperatura pada za 15 stepeni: Evo ko će biti prvi na udaru
Osvanulo je vedro i toplo jutro. Međutim, uskoro se očekuje jača promena vremena. Širom Srbije danas će biti sunčano, a temperature već u ovom času dostižu i 30°C. Veoma toplo biće i u nastavku dana. Maksimalna temperatura biće od 30 do 34°C, u Beogradu do 32°C. Već sada temperatura u Beogradu dostiže 25 stepeni, a u Vojvodini 27°C, koliko se meri u Banatskom Karlovcu. Posle podne i pred kraj dana u južnim i centralnim predelima očekuje se jači razvoj oblačnosti,
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