Jezivo u Parizu: Suspendovane 52 osobe zbog seksualnog nasilja nad decom van nastave

Novi gradonačelnik Pariza Emanuel Gregoar saopštio je da su od početka godine u Parizu suspendovane 52 osobe, koje su vodile vannastavne aktivnosti, zbog sumnje da su nad decom izvršili "seksualno ili seksističko nasilje".

Gregoar je tokom posete školi u severozapadnom delu Pariza rekao da su od 1. januara suspendovane ukupno 132 osobe koje su vodile vannastavne aktivnosti u školama u tom gradu, zbog nasilja ili neprimerenog ponašanja, prenosi Figaro. Gradonačelnik je najavio osnivanje "nezavisne istražne komisije" koja će se baviti ovom temom, koja će imati "odobrena ovlašćenja da daje preporuke i analizira sve što se dogodilo". (Telegraf.rs/Tanjug)