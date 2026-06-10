Kuznjecov: Film “Ljubav Sovjetskog Saveza” stvarali smo sa mnogo ljubavi

Telegraf pre 17 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Kuznjecov: Film “Ljubav Sovjetskog Saveza” stvarali smo sa mnogo ljubavi

Ruski glumac Kiril Kuznjecov izjavio je u utorak u Ruskom domu da učesnici Festivala ruskog filma žele da srpskoj publici predstave najnovija ostvarenja ruske kinematografije i da se nadaju da će ona pronaći put do srca gledalaca u Srbiji.

Kuznjecov, koji igra u filmu "Ljubav Sovjetskog Saveza", rekao je za Tanjug da mu je velika privilegija bila saradnja sa vrhunskim profesionalcima. "Jedna od najvećih blagodeti bila je to što sam sarađivao sa profesionalnim ljudima i to je velika nagrada za mene kao glumca. Izuzetno sam zadovoljan što se film, koji je nekoliko godina sniman, prikazuje u više država i nailazi na veliku popularnost. Za sve nas koji smo učestvovali u njegovom stvaranju to predstavlja
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