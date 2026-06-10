Tramp otkrio detalje tajne misije u Ormuskom moreuzu: "Gotovo je za Iran..."

Telegraf pre 28 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Tramp otkrio detalje tajne misije u Ormuskom moreuzu: "Gotovo je za Iran..."
Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da je više od 200 komercijalnih brodova prošlo bezbedno kroz Ormuski moreuz kao deo američke "tajne misije", ponavljajući da taj ključni plovni put kontrolišu Sjedinjene Američke Države, a ne Iran. "Prošlog meseca sam naložio našoj velikoj američkoj vojsci da izvrši tajnu misiju podrške naftnim tankerima i drugim komercijalnim brodovima kroz Ormuski moreuz. Danas sa zadovoljstvom objavljujem da je ovaj poduhvat rezultirao da
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