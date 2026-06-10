U ova 2 dela Srbije već pucaju gromovi, a nevreme tek stiže: Hladni front sve bliži, temperatura pada ispod 20

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
U ova 2 dela Srbije već pucaju gromovi, a nevreme tek stiže: Hladni front sve bliži, temperatura pada ispod 20
Pravi letnji dan u Srbiji i veoma je sparno. Trenutne temperature širom Srbije kreću se od 28 do 32°C, u Beogradu je 31, a najtoplije je u Ćupriji sa 33°C. Sjenica meri 27, Zlatibor 25, a Kopaonik 20 stepeni. Širom Srbije nebo je vedro, ali na jugozapadu, na istoku i centralnim predelima ima jačeg razvoja oblačnosti. U ovom času jači razvoj oblačnosti donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom planinskim predelima na jugozapadu i istoku Srbije i to na širem području
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