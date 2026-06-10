Na pomolu nova pravila u EU: buduće članice neće imati jednako pravo glasa?

Večernje novosti pre 49 minuta
Na pomolu nova pravila u EU: buduće članice neće imati jednako pravo glasa?

NEMAČKA, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg predložili su u zajedničkom dokumentu da bi Evropska unija trebalo da razmotri mogućnost da privremeno ograniči pravo glasa u nekim slučajevima za buduće nove članice tog bloka.

Foto: Unsplash/Antoine Schibler antoine_schibler U dokumentu, u koji je Rojters imao uvid, izložene su moguće opcije koje bi mogle da budu uključene u buduće ugovore o pristupanju. Među njima su mehanizam za praćenje i zaštitna klauzula koja bi omogućila da se preduzmu mere, u slučaju ozbiljnog nazadovanja u oblastima kao što su demokratija i sloboda medija. - EU bi trebalo da ima detaljnu diskusiju o mogućnosti privremenih, prelaznih ograničenja prava glasa za
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