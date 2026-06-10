Plamen Bliskog istoka obasjaće krvavu noć: SAD najavile brutalne napade na Iran, Teheran odgovorio jezivom pretnjom

IRANSKE snage su u stanju pune pripravnosti - u slučaju američkog napada, izvršiće udare na američke objekte u regionu prenosi agencija Tasnim.

Ilustracija AI/ČetGPT Sjedinjene Američke Države večeras će bombardovati ključne iranske objekte, izjavio je američki ministar odbrane Pit Hegset. - Udari će biti snažni i precizni. Snažno će pogoditi Iran - rekao je Hegset, čime je potvrdio dnašnju pretnju predsednika SAD Donalda Trampa, prenosi Skaj Njuz. Hegset je rekao da će američka vojska snažno udariti Iran ukoliko zvanični Teheran ne pristane na sporazum o okončanju sukoba između dve zemlje. -