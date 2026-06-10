RHMZ izdao upozorenje: Grmljavina praćena gradom u sredu i četvrtak u Srbiji

Vranje news pre 4 sati  |  Vranjenews
RHMZ izdao upozorenje: Grmljavina praćena gradom u sredu i četvrtak u Srbiji

Vranje - Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) stiže upozorenje na grmljavinske nepogode koje se u sredu posle podne i u četvrtak očekuju na području Srbije, dok će jutro biti toplo i sunčano.

U 10 časova u sredu u Vranju je izmereno 25 stepeni, duva jugozapadni vetar brzine 2 metra u sekundi. Grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom očekuju se danas popodne uglavnom u brdsko-planinskim predelima, kao lokalna pojava. U toku noći između srede i četvrtka nepogode se u Vojvodini i donjem Podrinju očekuju u sklopu nadolazećeg linijskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske. Grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom očekuju se
Otvori na vranjenews.rs

Povezane vesti »

Olujni oblaci sve bliži Srbiji: Ovo je tačna satnica promene vremena, stižu pljuskovi i gromovi, moguć i grad

Olujni oblaci sve bliži Srbiji: Ovo je tačna satnica promene vremena, stižu pljuskovi i gromovi, moguć i grad

Telegraf pre 57 minuta
RHMZ izdao upozorenje: Grmljavina praćena gradom danas i sutra u Srbiji

RHMZ izdao upozorenje: Grmljavina praćena gradom danas i sutra u Srbiji

Šabačke novosti pre 2 sata
Sneg u Evropi kao usred zime! Evo do kada će vejati: Prete i oluje sa grmljavinom i obilnim padavinama

Sneg u Evropi kao usred zime! Evo do kada će vejati: Prete i oluje sa grmljavinom i obilnim padavinama

Telegraf pre 2 sata
Nevreme preti regionu: Izdata upozorenja, u ovim delovima će biti najgore

Nevreme preti regionu: Izdata upozorenja, u ovim delovima će biti najgore

Večernje novosti pre 3 sata
Veoma toplo, sparno uz naoblačenje

Veoma toplo, sparno uz naoblačenje

Šabačke novosti pre 4 sati
Olujno nevreme se približava Srbiji: Prvi na udari su ovi delovi zemlje, temperatura pada za 15 stepeni

Olujno nevreme se približava Srbiji: Prvi na udari su ovi delovi zemlje, temperatura pada za 15 stepeni

Dnevnik pre 4 sati
Temperatura pada za 15 stepeni: Ovi delovi Srbije će biti prvi na udaru nevremena

Temperatura pada za 15 stepeni: Ovi delovi Srbije će biti prvi na udaru nevremena

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaVranjeVojvodinaRHMZMađarska

Društvo, najnovije vesti »

Crna Gora privremeno zabranila TV Informer zbog napada na studente i Crnogorce i veličanja ratnih zločinaca

Crna Gora privremeno zabranila TV Informer zbog napada na studente i Crnogorce i veličanja ratnih zločinaca

Cenzolovka pre 37 minuta
Bez dijaloga danas na niškom Filozofskom, slede krivične prijave

Bez dijaloga danas na niškom Filozofskom, slede krivične prijave

Mašina pre 17 minuta
Grupa sudija i tužilaca: Neprimereni uticaj na postupajućeg tužioca za primenu oportuniteta kod policajke osumnjičene za…

Grupa sudija i tužilaca: Neprimereni uticaj na postupajućeg tužioca za primenu oportuniteta kod policajke osumnjičene za zlostavljanje

N1 Info pre 32 minuta
U Kraljevu sahranjen vojnik koji je poginuo u Libanu

U Kraljevu sahranjen vojnik koji je poginuo u Libanu

N1 Info pre 37 minuta
Gorana Radovanović proglašena za "Inženjerku godine" u Srbiji za 2026.

Gorana Radovanović proglašena za "Inženjerku godine" u Srbiji za 2026.

RTV pre 12 minuta