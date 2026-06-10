RHMZ izdao upozorenje: Grmljavina praćena gradom u sredu i četvrtak u Srbiji

Vranje - Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) stiže upozorenje na grmljavinske nepogode koje se u sredu posle podne i u četvrtak očekuju na području Srbije, dok će jutro biti toplo i sunčano.

U 10 časova u sredu u Vranju je izmereno 25 stepeni, duva jugozapadni vetar brzine 2 metra u sekundi. Grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom očekuju se danas popodne uglavnom u brdsko-planinskim predelima, kao lokalna pojava. U toku noći između srede i četvrtka nepogode se u Vojvodini i donjem Podrinju očekuju u sklopu nadolazećeg linijskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske. Grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom očekuju se