Selaković stigao na suđenje, okupljeni građani i studenti ga izviždali

Vreme pre 1 sat
Selaković stigao na suđenje, okupljeni građani i studenti ga izviždali

U Beogradu se nastavlja suđenje u slučaju „Generalštab“, u kojem su optuženi ministar kulture Nikola Selaković i još tri osobe zbog navodnog nezakonitog ukidanja statusa kulturnog dobra toj zgradi

Ministar kulture Nikola Selaković stigao je sa svojim advokatima u Specijalni sud gde se nastavlja suđenje u slučaju „ Generalštab„. Građani koji su se okupili na poziv studenata ispratili su ih u sudsku zgradu zvižducima. Dosad je samo ministar Selaković izneo odbranu, a danas bi trebalo da se o optužnici izjasne i ostali osumnjičeni – sekretar Ministarstva kulture Slavica Jelača, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran
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