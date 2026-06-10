Selaković stigao na suđenje, okupljeni građani i studenti ga izviždali

U Beogradu se nastavlja suđenje u slučaju „Generalštab“, u kojem su optuženi ministar kulture Nikola Selaković i još tri osobe zbog navodnog nezakonitog ukidanja statusa kulturnog dobra toj zgradi

Ministar kulture Nikola Selaković stigao je sa svojim advokatima u Specijalni sud gde se nastavlja suđenje u slučaju „ Generalštab„. Građani koji su se okupili na poziv studenata ispratili su ih u sudsku zgradu zvižducima. Dosad je samo ministar Selaković izneo odbranu, a danas bi trebalo da se o optužnici izjasne i ostali osumnjičeni – sekretar Ministarstva kulture Slavica Jelača, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran