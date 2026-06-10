Svi na Ekspo: Ministar prosvete obavezao škole da šalju učenike na specijalizovanu izložbu

Vreme pre 52 minuta
Svi na Ekspo: Ministar prosvete obavezao škole da šalju učenike na specijalizovanu izložbu

Ministarstvo prosvete uvrstilo je organizovanu posetu Ekspu 2027 u školski kalendar za narednu godinu, pa će učenici osnovnih i srednjih škola jedan nastavni dan provesti na specijalizovanoj izložbi u Beogradu

Poseta specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 uvrštena je u plan rada škola za narednu školsku godinu, predviđeno je pravilnicima Ministarstva prosvete. Prema dokumentima Ministarstva, učenici osnovnih i srednjih škola trebalo bi da tokom jednog nastavnog dana organizovano posete manifestaciju Ekspo 2027. Planirano je da se te posete realizuju u periodu od 17. maja do 25. juna 2027. godine, u skladu sa rasporedom koji će biti definisan na nivou škola. Usvojeni
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