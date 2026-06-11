Bivši šefovi pokušali da smene direktora Honde

Auto blog pre 51 minuta  |  Index.hr
Bivši šefovi pokušali da smene direktora Honde

Novi izveštaj otkriva da je grupa penzionisanih direktora Honde počela da se sastaje krajem 2025. godine da bi raspravljali o problemima koji potresaju japanskog proizvođača.

Tokom nekoliko meseci, odgovornost su svalili na Mibea, posebno mu zamerajući zanemarivanje Kine i skupe promašaje s električnim vozilima. Kako navodi Reuters, koji je razgovarao s dvojicom učesnika tih sastanaka, sugerisali su čak i da je Mibe više fokusiran na Hondina sponzorstva u golfu nego na samo poslovanje. U aprilu je 90-godišnji bivši izvršni direktor Honde, Nobuhiko Kawamoto, posetio sedište kompanije i zatražio od Mibea da podnese ostavku, ali on je to
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