Jerinić: Obilazak EXPO 2027 nije obavezan za učenike, roditelji će moći da se izjasne

B92 pre 3 sata
Jerinić: Obilazak EXPO 2027 nije obavezan za učenike, roditelji će moći da se izjasne

Direktor Ekspa 2027 Danilo Jerinić izjavio je danas da organizovane posete učenika osnovnih i srednjih škola toj specijalizovanoj izložbi predviđene kalendarom kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2026/2027. godinu, nije obaveza.

Međutim, rekao je da to jeste "idealna prilika da tokom 93 dana najmlađi sugrađani upoznaju ceo svet na jednom mestu". Jerinić je za RTS rekao da će posete biti u potpunosti u organizaciji Vlade Srbije i Ekspo preduzeća, kao i da đaci dobijaju besplatno karte kojima mogu da uđu na Ekspo od 17. maja do 25. juna u okviru školskog kalendara kada je to i predviđeno. "Nije nikakva obaveza, realizuje se kao i sve obaveze do sada i sve posete u okviru školskog programa.
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