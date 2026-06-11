Šakira probudila nostalgiju: Nova pesma za Svetsko prvenstvo ponovo opčinila svet VIDEO/ANKETA

B92 pre 35 minuta
Šakira probudila nostalgiju: Nova pesma za Svetsko prvenstvo ponovo opčinila svet VIDEO/ANKETA

Kolumbijska zvezda Šakira ponovo nastupa na Svetskom prvenstvu u fudbalu sa novom pesmom "Dai Dai" koju izvodi sa Burna Boyem, a reakcije publike širom sveta već su pokazale koliko je njeno ime neraskidivo povezano sa Mundijalom.

Nova numera probudila je nostalgiju i euforiju kakva je vladala 2010. godine kada je Šakirina pesma "Waka Waka (This Time for Africa)" postala globalni fenomen i jedna od najprepoznatljivijih sportskih himni svih vremena. Šakirina priča na Svetskim prvenstvima počela je 2010. godine kada je izvela zvaničnu pesmu Mundijala u Južnoj Africi – "Waka Waka (This Time for Africa)". Pesma je momentalno osvojila svet, našla se na vrhovima muzičkih lista u brojnim državama i
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