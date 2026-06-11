Druga noć nereda: Vodeni topovi i zapaljena vozila na ulicama Belfasta

BBC News pre 4 sati

Reuters Belfast u četvrtak ujutro

Policija je upotrebila vodene topove da rastera veliku grupu ljudi, posle druge noći nereda u Severnoj Irskoj izazvanih napadom nožem na zdravstvenog radnika.

Ljudi su bacali predmete i cigle na policiju, uništavali kuće i palili napuštenu imovinu.

Povređeno je 12 policajaca, saopšteno je.

Javni prevoz je obustavljen širom Severne Irske, a neke škole su ranije zatvorene.

Protesti i nasilje su izbili pošto je jedan čovek zadobio teške povrede u ponedeljak, 8. juna.

Izgubio je levo oko i pretrpeo teška oštećenja desnog oka, kao i povrede vrata i leđa, rečeno je na sudu.

Njegova porodica kaže da je sada u stabilnom stanju.

Osumnjičeni Hadi Alodid zadržan je u pritvoru na četiri nedelje, a tereti se za pokušaj ubistva, pretnje smrću zaposlenom u zdravstvenom sistemu i posedovanje noža.

Hilari Ben, sekretarka za Severnu Irsku u Velikoj Britaniji, kaže da se osećaj straha „proširio među pripadnicima etničkih manjina“ u Severnoj Irskoj nakon noći nasilja.

Sindikat Unison objavio je da su medicinsku sestru sa „drugačijom bojom kože jurila četiri maskirana muškarca“ do obližnje bolnice.

Premijer Kir Starmer je opisao nerede u Belfastu kao „šokantne i potpuno neprihvatljive“.

„Nema opravdanja za nasilje i nerede koje smo videli kako prete našoj zajednici niti za one koji su ih podsticali, na mrežama ili drugde“, napisao je na Iksu.

Oni koji učestvuju u nasilju „osetiće punu snagu zakona“, dodao je.

PA

Nasilje je izazvalo strah među stanovnicima pogođenih naselja, uglavnom migrantskih porodica.

Policija je saopštila da je napadač 30-godišnji državljanin Sudana koji je u Ujedinjeno Kraljevstvo stigao 2023. godine, posle čega mu je odobren status izbeglice.

Afrička porodica, koja u tom području živi više od dve decenije, bila je primorana da napusti kuću pošto su im razbijeni prozori.

Istovremeno, ukrajinska tinejdžerka uspela je da pobegne iz porodične kuće pošto su joj zapalili ulaz.

Vlasti su najavile dolazak još 200 policajaca kako bi pomogli u održavanju reda i bezbednosti u Severnoj Irskoj.

Policija nastavlja istragu o napadu, kao i o nasilju koje je usledilo posle.

Šta se događalo prve noći

Više stambenih objekata na severu grada takođe je bilo zahvaćeno požarima.

Pastor koji se nalazio na licu mesta izjavio je da su pojedini stanovnici izbacivani iz sopstvenih domova „zato što su crnci“.

Prema navodima, oko 100 maskiranih muškaraca išlo je ulicama, razbijajući vrata i prozore na kućama u pokušaju da „izbace strance“.

Premijer Velike Britanije Kir Starmer rekao je da će preduzeti mere „protiv svakoga ko podstiče podelr“, napominjući da lokalne vlasti apeluju na smirenost.

„Niko ko je političar ne bi trebalo da podstiče na podelu i mržnju“, dodaje on.

PA

Nasilje se proširilo na više gradova

Getty Images

Nemiri nisu ostali ograničeni samo na Belfast.

U Njutaunabiju su zapaljeni automobili, u Portadaunu je gorelo policijsko vozilo, dok je u Balikleru napadnut turski frizerski salon.

Istovremeno, u Antrimu, Balimeni, Londonderiju, Larnu i Bangoru održani su mirni protesti.

Skupovi su organizovani i u Glazgovu, Edinburgu i Sautemptonu.

Politički lideri oštro su osudili nasilje i pozvali građane na uzdržanost.

Tridesetogodišnji muškarac optužen za napad nožem trebalo bi da se pojavi pred sudom u sredu ujutru.

PA Protesti u istočnom Belfastu

Strah od povratka kući

Jutro u Belfastu posle prve noći nemira, otkrilo je razmere nasilja.

Prizori su delovali apokaliptično.

Niz Njutaunards roud, spaljeni automobili i kuće, u vazduhu se osećao jak miris izgorelog drveta i plastike

Mnogi stanovnici i dalje ne znaju da li je bezbedno da se vrate kućama.

PA

Maskirani muškarci palili domove, osude zbog 'kukavičluka'

Nasilje koje je izbilo u Belfastu posle napada nožem naišlo je na oštre osude političkih lidera u Severnoj Irskoj.

Mišel O'Nil, prva ministarka opisala je nerede kao „otvoreno huliganstvo“, dok je posebno osudila slučajeve u kojima su maskirani muškarci paljenjem kuća proterivali porodice iz njihovih domova, ocenivši to kao „kukavičluk“.

Zamenica premijera Ema Litl-Peneli poručila je da je „izliv besa zbog postupaka jednog čoveka na ljudima koji s tim nemaju nikakve veze potpuno pogrešno“.

Hilari Ben, britanski ministar za Severnu Irsku rekao je da je haos „samo naštetio zajednicama i doveo nevine živote u opasnost“.

„Ne postoji nikakvo opravdanje za ovakvu vrstu razaranja i huliganstva“, dodao je on.

PA

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(BBC News, 06.11.2026)