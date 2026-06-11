Pet mundijalskih bajki koje se pamte

BBC News pre 25 minuta | Marko Protić - BBC novinar

EPA

Novo Svetsko prvenstvo u fudbalu je tu, iza ćoška.

Ne dešava se baš previše često, ali navijači na Mundijalima su ponekad bili svedoci svojevrsnih bajki u kojima su slabiji pobeđivali jače.

Kao i one koje su pisali najveći majstori žanra poput Hansa Kristijana Andersena ili braće Joakima i Vilhelma Grima, tako su i ove fudbalske bajke sadržale dramatične zaplete i razne emocije - od euforije do tuge i nazad.

Postavlja se pitanje ko bi ovog leta mogao da pobedi ili eliminiše nekog od favorita.

Na Svetskom prvenstvu prvi put u istoriji igraće čak 48 timova, od kojih će se čak 32 plasirati u nokaut fazu.

Među ovim ekipama su i četiri debitanta: Uzbekistan, Kurasao, Zelenortska Ostrva i Jordan.

Turnir se igra u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, a prvi meč na programu je 11. juna.

U iščekivanju mundijalske premijere, pravi je trenutak za prisećanje na prethodne bajkovite nastupe.

Hrvatska 1998.

Getty Images Reprezentacija Hrvatske na Mundijalu 1998.

Selekcija Hrvatske je na Mundijal u Francuskoj došla kao debitant i malo ko joj je davao šanse za uspeh, a otišla je sa oreolom verovatno najvećeg iznenađenja u istoriji Mundijala.

Davor Šuker, Zvonimir Boban, Robert Prosinečki i Alen Bokšić bili su glavni stubovi tima koji je sa klupe predvodio Miroslav Ćiro Blažević.

Posle ovog turnira Blažević je u Hrvatskoj dobio nadimak „trener svih trenera".

Pobede nad još dva debitanta Jamajkom i Japanom bile su dovoljne da hrvatska ekipa prođe u nokaut fazu, a poraz od Argentine značio je da će tamo ići sa drugog mesta u grupi.

„U našoj prvoj utakmici na SP protiv Jamajke, osećali smo teret istorije na leđima", prisetio se Šuker 20 godina kasnije za sajt FIFA.

A onda je u osmini finala usledio okršaj sa Rumunijom, predvođenom legendarnim Georgijem Hadžijem, čiji su svi igrači bili kosa ofarbanih u plavo.

Hrvatska bajka dobila je novo poglavlje kada je upravo Šuker golom iz penala odveo Hrvatsku dalje, u četvrtfinale.

Tamo su ih čekali Nemci i malo ko je Hrvatskoj davao šanse. Ali to veče u Lionu donelo je fudbalski zemljotres i pobedu Hrvatske od 3:0 kojom su „Vatreni" ušli u red velikih ekipa.

„Kada u četvrtfinalu Svetskog prvenstva pobedite Nemačku s 3:0, osetite kako se istorija stvara pod vašim nogama."

Došao je 8. jul na krcatom Stadionu Francuska i polufinale protiv domaćina. Kada je u 46. minutu Šuker savladao Fabijana Barteza, činilo se da su Hrvati pred vratima fudbalskog raja.

Ali za njih je u ovoj bajci zlikovac bio Lilijan Tiram. Odbrambeni fudbaler je samo minut kasnije izjednačio, a u 70. minutu doneo preokret.

To su mu bila jedina dva pogotka u reprezentaciji.

Bugarska i Rumunija 1994.

Getty Images Georgi Hadži na utakmici sa Argentinom

Iako je na prvom Mundijalu u Americi selekcija Brazila postala šampion, bajka je pripala balkanskim selekcijama Bugarkoj i Rumuniji.

Tog leta za ove reprezentacije navijalo je i mnogo navijača sa Balkana - jer se bivša Jugoslavija raspala i niko nije igrao na SP, a pritom - ko bi odoleo fudbalskim majstorijama najboljeg bugarskog fudbalera svih vremena Hrista Stoičkova i Georgija Hadžija, „Maradone sa Karpata".

Bugari su još u grupnoj fazi napravili senzaciju savladavši Argentinu sa 2:0, a potom i Meksiko posle penala u meču osmine finala.

Ali pravu bajku Stoičkov i drugovi su ispisali u četvrtfinalu protiv moćne Nemačke, branioca trofeja.

Nemci su poveli preko Lotara Mateusa, ali je izjednačio Stoičkov golom iz slobodnog udarca, a tri minuta kasnije Jordan Lečkov glavom, u padu, zatresao mrežu za senzacionalnu pobedu.

„Presrećan sam, neverovatan je osećaj pobediti svetske prvake. Ovo je najveći dan u istoriji bugarskog fudbala", rekao je posle meča Stoičkov.

On je turnir završio sa šest golova.

Ali kraj bugarske bajke došao je u polufinala, a glavni negativac za njih u ovoj priči bio je Roberto Bađo koji je sa dva gola vodio Italiju do trijumfa od 2:1.

Za razliku od Bugarske, Rumunija je takmičenje završila korak ranije - u četvrfinalu, gde je posle penala ispala od Švedske.

Ali navijači pamte pobedu u grupi protiv Kolumbije i pogodak Hadžija koji je sa više od 30 metara lobovao golmana.

Ipak, pravu senzaciju Rumuni su napravili u osmini finala, pobedivši favorizovanu Argentinu - a Hadži je na tom meču zaista igrao kao Maradona u naboljim danima.

„To je bio najbolji nastup jedne rumunske reprezentacije u istoriji. Ali ne mislim samo na rezultat, nego na način kako smo igrali, bila je to fantazija", rekao je Hadži.

Kamerun 1990.

Getty Images Rože Mila beži kolumbijskom golmanu Reneu Igiti

Afričke selekcije imale su u drugoj polovini 20. veka neke pažnje vredne rezultate, poput Alžira 1982. koji je pobedio Zapadnu Nemačku, ali je na kontroverzan način ostao bez nokaut faze.

Ali tek je Kamerun postao prva reprezentacija iz Afrike koja se domogla četvrfinala.

„Nesalomivi lavovi", kako im je nadimak, šokirali su svet na otvaranju Mundijala 1990. i pobedili branioca titule Argentinu.

Vođa kamerunskog tima bio je Rože Mila, tada 38-godišnjak, igrač maestralne tehnike prepoznatljiv po tome što je golove slavio plešući oko korner zastavice.

„Bilo je instinktivno, prvi put sam otišao zbog sunca u taj deo terena, a i lepo mesto za ples.

„Navijači dolaze na stadion da se zabave, da plešu“, rekao je Mila 2022.

Na sledećem meču u grupi, u pobedi nad Rumunijom od 2:1, Mila je postigao oba gola.

Istorija je ispisana na sledećem koraku - Kamerun je posle produžetaka pobedio Kolumbiju u osmini finala, Mila je opet dao dva gola.

Drugi je bio poseban - neopreznom golmanu Reneu Igiti oduzeo je loptu na sredini terena i kao munja se stuštio ka kolumbijskom mreži.

Kamerunci su osvojili srca neutralnih fudbalskih navijača, ali kraj bajke došao je u četvrfinalu.

Uloge 'negativca' pripale su Engleskoj i Gariju Linekeru. Kamerunci su vodili sa 2:1, do sedam minuta pre kraja, a onda je Lineker iz penala pogodio za produžetke.

U 105. minutu opet je dosuđen penal za Engleze koji je iskoristio - Lineker. Kamerun je spakovao kofere i otišao kući.

Maroko 2022.

EPA Radost fudbalera Maroka

Ono što nije pošlo za rukom Kamerunu 1990, jeste selekciji Maroka 32 godine kasnije u Kataru.

„Lavovima Atlasa" malo ko je davao šanse da prođu i grupu u kojoj su bile Hrvatska i Belgija, ali su na kraju postali prva reprezentacija iz Afrike koja je zaigrala u polufinalu.

Predvođeni jednim od najboljih desnih bekova na svetu, Ašrafom Hakimijem, Marokanci su najpre iznenadili Belgiju, a onda savladali i Kanadu za mesto u nokaut fazi.

Stranice najleše afričke bajke ispisane su, međutim, u osmini i četvrfinalu.

Maroko je u osmini finala posle velike borbe i penala eliminisao nekadašnjeg svetskog prvaka Španiju, a golman Bunu odbranio je čak tri jedanaesterca.

To Marokancima nije bilo dovoljno, pa su u četvrfinalu šokirali i drugog velikana sa Iberijskog poluostrva - Portugaliju.

Jusef en Nesiri je postigao jedini gol protiv Kristijana Ronalda i drugova u Dohi, a Maroko je junači izdržao do kraja sve nalete.

Kraj marokanske bajke odsvirali su ipak prejaki Francuzi koji su u polufinalu slavili sa 2:0. U meču za treće mesto Marokanci su poraženi od Hrvatske.

Južna Koreja i Turska 2002.

Getty Images Hakan Šukur, nekadašnji kapiten Turske

Na prvom Mundijalu u Aziji u istoriji titulu je osvojio Brazil, ali su najveće iznenađenje priredile reprezentacije Turske i Južne Koreje.

Turcima je to bilo tek drugo učešće na svetskim šampionatima, a posle uvodnog poraza od Brazila, remizirali su sa Kostarikom i pobedili Kinu što im je bilo dovoljno za plasman u nokaut fazu.

Ekipu je predvodio iskusni napadač Hakan Šukur koji je deceniju kasnije morao da pobegne u SAD zbog protivljenja politici dugogodišnjeg predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

A te 2002. u nokaut fazi Turci su igrala hrabro i odlučno - najpre su izbacili domaćina Japan, a zatim u četvrfinalu i Senegal.

U polufinalu novi okršaj sa Brazilom, koji je bio nepremostiva prepreka. Ronaldo je poslao Turke u borbu za treće meste gde su savladali Južnu Koreju.

Upravo je drugi koorganizator Mundijala bio zaslužan za drugu bajku turnira.

Južna Koreja je bila 'smrt' za evropske timove. U grupi je savladala i Poljsku i Portugaliju.

U osmini finala su posle produžetka izbacili Italiju, a Azuri su posle meča osuli paljbu na glavnog sudiju.

U četvrtfinalu je Španija, posle penala, morala da položi oružje pred Južnom Korejom koju je sa klupe vodio Holanđanin Gus Hidink.ž

Zbog uspeha na Mundijalu, Hidink je dobio južnokorejsko državljanstvo i besplatne karte do kraja života kod nacionalne avio-kompanije.

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(BBC News, 06.11.2026)