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Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026: Raspored utakmica, rezultati i tabele

Na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku igraće 48 reprezentacija, najviše do sada. Utakmice će biti odigrane u 16 gradova.

BBC News pre 40 minuta
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BBC

Nikad veće Svetsko fudbalsko prvenstvo sa čak 48 reprezentacija, od koje su dve sa Balkana - Hrvatska i Bosna i Hercegovina (BiH).

Hrvatska je na SP 2018. u Rusiji bila vicešampion, a četiri godine kasnije, u Kataru, bila je trećeplasirana.

Reprezentacija BiH se do Mundijala, drugog u istoriji posle Brazila 2014, plasirala kroz baraž, pobedivši najpre Vels u gostima, a potom i Italiju u Zenici, posle boljeg izvođenja penala.

Titulu prvaka sveta brani Argentina, trostruki šampion u istoriji svetskih prvenstava.

Domaćini Svetskog prvenstva su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.

Mundijal počinje 11. juna utakmicom reprezentacija Meksika i Južnoafričke Republike na čuvenom stadionu Asteka, a biće završen 19. jula, finalnim mečom na stadionu Metlajf u Nju Džersiju.

Posle organizovanja turnira 1970. i 1986, Meksiko će postati jedina država koja je organizovala tri svetska prvenstva.

SAD će biti domaćin Mundijala drugi put posle 1994, a Kanadi će ovo biti prvi put.

Ukupno će biti odigrane 104 utakmice u 16 ​​gradova SAD-a, Kanade i Meksika - od tog broja 78 će biti odigrano u SAD, dok će se po 13 utakmica odigrati u Kanadi i Meksiku.

I dalje je nepoznanica hoće li na Svetskom prvenstvu igrati reprezentacija Irana zbog tekućeg rata sa Amerikom i Izraelom i geopolitičkih problema.

Donosimo vam kompletan raspored utakmica i tabele koje će se automatski menjati, odnosno ažurirati.

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Možete da preuzmete i zidni raspored svih utakmica Mundijala, koji će vam olakšati praćenje.

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Uoči Svetskog prvenstva, nedeljama se govori o skupocenim kartama, ali i opasnostima po bezbednost učesnika i gledalaca, posebno u Meksiku, ali i SAD zbog rigorozne politike administracije američkog predsednika Donalda Trampa.

Obračun meksičkih vlasti sa bandom Halisko Nova generacija iz jedne od država Meksika gde će biti odigrane neke utakmice Mundijala probudila je strahove, ali vlasti u Meksiko Sitiju uveravaju da neće niti nikakvih problema.

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BBC

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(BBC News, 06.11.2026)

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