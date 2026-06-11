Druga noć nereda: Vodeni topovi i zapaljena vozila na ulicama Belfasta

Beta pre 17 minuta

Policija je upotrebila vodene topove da rastera veliku grupu ljudi, posle druge noći nereda u Severnoj Irskoj izazvanih napadom nožem na zdravstvenog radnika, prenosi Bi-Bi-Si (BBC) na srpskom. Ljudi su bacali predmete i cigle na policiju, uništavali kuće i palili napuštenu imovinu.

Povređeno je 12 policajaca, saopšteno je.

Javni prevoz je obustavljen širom Severne Irske, a neke škole su ranije zatvorene.

Protesti i nasilje su izbili pošto je jedan čovek zadobio teške povrede u ponedeljak, 8. juna.

Izgubio je levo oko i pretrpeo teška oštećenja desnog oka, kao i povrede vrata i leđa, rečeno je na sudu. Njegova porodica kaže da je sada u stabilnom stanju.

Osumnjičeni Hadi Alodid zadržan je u pritvoru na četiri nedelje, a tereti se za pokušaj ubistva, pretnje smrću zaposlenom u zdravstvenom sistemu i posedovanje noža.

Sekretarka za Severnu Irsku u Velikoj Britaniji, Hilari Ben, kaže da se osećaj straha "proširio među pripadnicima etničkih manjina" u Severnoj Irskoj nakon noći nasilja.

Sindikat Unison objavio je da su medicinsku sestru sa "drugačijom bojom kože jurila četiri maskirana muškarca" do obližnje bolnice.

Premijer Kir Starmer je opisao nerede u Belfastu kao "šokantne i potpuno neprihvatljive".

"Nema opravdanja za nasilje i nerede koje smo videli kako prete našoj zajednici niti za one koji su ih podsticali, na mrežama ili drugde", napisao je na X.

On je poručio da oni koji učestvuju u nasilju "osetiće punu snagu zakona".

Nasilje je izazvalo strah među stanovnicima pogođenih naselja, uglavnom migrantskih porodica.

Policija je saopštila da je napadač 30-godišnji državljanin Sudana koji je u Veliku Britaniju stigao 2023, posle čega mu je odobren status izbeglice.

Vlasti su najavile dolazak još 200 policajaca kako bi pomogli u održavanju reda i bezbednosti u Severnoj Irskoj.

Policija nastavlja istragu o napadu, kao i o nasilju koje je usledilo posle.

(Beta, 11.06.2026)