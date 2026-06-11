NSPRS: Otpuštena nastavnica iz Zrenjanina podnela krivičnu prijavu protiv Danke Nešović

Beta pre 45 minuta

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) saopštio je danas da je protiv v.d. pomoćnika ministra prosvete Danke Nešović podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Kako su naveli iz NSPRS, Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu podnela je Dragana Labanac, nastavnica književnosti iz Zrenjanina.

"Nešović joj je, korišćenjem položaja v. d. direktora Pete beogradske gimnazije, nezakonito okončala radni odnos i propustila svoju dužnost da rešenje o prestanku radnog odnosa dostavi na propisan način, čime je teže povredila pravo na rad zaposlene", istakli su iz sindikata.

Dodali su da je prijava potkrepljena pisanim dokazima, a tužilaštvu se predlaže podizanje optužnice protiv Danke Nešović kako bi joj nadležni sud izrekao kaznu od pet godina zatvora.

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije pozvao je sve zaposlene da ne odustaju od, kako se navodi, svojih zakonom garantovanih prava i da ih štite svim sredstvima, institucionalno i vaninstitucionalno.

(Beta, 11.06.2026)

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