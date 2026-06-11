Pedagog iz kompanije EXPO: Studijska poseta izložbi biće planirana prema interesovanjima učenika

Beta pre 42 minuta

Master pedagog iz kompanije EXPO 2027 Beograd Mirjana Avramović izjavila je danas da će studijska poseta izložbi te kompanije biti planirana prema interesovanju učenika i njihovih staratelja, te da to znači da maloletni učenici ne mogu doći bez saglasnosti roditelja na izložbu Ekspo.

Ministarstvo prosvete saopštilo je juče da organizovane posete učenika osnovnih i srednjih škola predstavljaju standardnu praksu na svetskim i specijalizovanim Ekspo izložbama, kao i da one neće biti obavezne za đake u Srbiji.

Avramović je za agenciju Beta kazala da je izložba Ekspo obrazovna platforma, te da mogućnost svakog deteta da dođe na izložbu "jeste edukativnog karaktera".

"Organizacija studijske posete znači da ćemo mi kroz različite programe i sadržaje svakako odgovoriti na obrazovne ciljeve koji se pripisuju nastavnim planovima i programima našeg obrazovnog sistema. Ova generacija učenika će biti prva koja će imati mogućnost besplatno da dođe i boravi na izložbi. Svaki uzrast će imati prilgođeni program", kazala je Avramović.

Ona je dodala da su sve prethodne izložbe Ekspo imale obrazovnu dimenziju koja je podrazumevala školske posete.

"Izložba Ekspo u Dubaiju 2020. godine je organizovala poseban školski program koji je videlo više od milion učenika te zemlje. Ova izložba predstavlja svojevrsnu platformu koja ističe značaje inovacije znanja, kulture, budućih projekata koji su mnogo važni - kako u biznis sistemu, tako i u obrazovnom sistemu. Na taj način učenici mogu da se upoznaju sa kulturom 140 zemalja, sa njihvim inovacijama, obrazovnim kapacitetima. Cilj je da omogućimo našoj zemlji da na jednom mestu obiđu svet", navela je Avramović.

Ministarstvo prosvete je ranije saopštilo da maloletni učenici mogu učestvovati isključivo uz prethodnu saglasnost roditelja, odnosno zakonskih staratelja.

Po novim pravilnicima o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole za školsku 2026/2027. godinu, biće organizovane "studijske posete" učenika Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Surčinu kod Beograda, u periodu između 17. maja i 25. juna 2027. godine.

(Beta, 11.06.2026)

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